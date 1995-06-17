Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Волгин - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Васильевич
    Фамилия Волгин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1960 (62 года)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.1995 1' -90' Спартак (Москва) 4:2 Текстильщик (Камышин)
    14.10.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Текстильщик (Камышин)
    16.09.1995 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Текстильщик (Камышин)
    30.08.1995 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Текстильщик (Камышин)
    19.08.1995 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:1 Текстильщик (Камышин)
    05.08.1995 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 2:0 Текстильщик (Камышин)
    22.07.1995 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 4:1 Текстильщик (Камышин)
    08.07.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 Текстильщик (Камышин)
    28.06.1995 1' -90' Жемчужина (Сочи) 0:2 Текстильщик (Камышин)
    17.06.1995 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:3 Текстильщик (Камышин)
    27.05.1995 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Текстильщик (Камышин)
    20.05.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:3 Текстильщик (Камышин)
    09.05.1995 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:2 Текстильщик (Камышин)
    15.04.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Текстильщик (Камышин)
    01.04.1995 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:0 Текстильщик (Камышин)
    • Читайте нас: 
    11