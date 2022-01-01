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Дмитрий Власов
Статистика
Дмитрий Власов - статистика
Завершил карьеру
2 января 1973 (53)
| Полузащитник
176 см | 74 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1994
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
9
0
0
1
0
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