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    Дмитрий Власов - статистика

    Имя Дмитрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Власов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1973 (50 лет)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    01.10.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Факел (Воронеж)
    06.09.2000 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Факел (Воронеж)
    27.08.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Анжи (Махачкала)
    19.08.2000 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Факел (Воронеж)
    13.08.2000 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:1 Факел (Воронеж)
    05.08.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Спартак (Москва)
    29.07.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Факел (Воронеж)
    22.07.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Локомотив (Москва)
    12.06.2000 1' -90' Анжи (Махачкала) 4:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    26.05.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    22.05.2000 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    13.05.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    30.04.2000 1' -90' Уралан (Элиста) 0:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    15.04.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    01.04.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
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