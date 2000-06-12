|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)
|01.10.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|06.09.2000
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|27.08.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|19.08.2000
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|13.08.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Факел (Воронеж)
|05.08.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Спартак (Москва)
|29.07.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|22.07.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|12.06.2000
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|4:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|26.05.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|22.05.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.05.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|30.04.2000
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|0:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|15.04.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|01.04.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)