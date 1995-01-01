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    Олег Вернигоров - статистика

    Имя Олег
    Отчество Петрович
    Фамилия Вернигоров
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1972 (50 лет)
    Рост 172
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.03.1993 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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