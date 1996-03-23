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    Андрей Василитчук - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Василитчук
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июля 1965 (57 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.04.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Жемчужина (Сочи)
    23.03.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 1:0 Жемчужина (Сочи)
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