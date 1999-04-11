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    Сергей Варфоломеев - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Варфоломеев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1968 (55 лет)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.1999 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сатурн (Раменское)
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