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    Дмитрий Варфоломеев - статистика

    Имя Дмитрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Варфоломеев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 марта 1978 (44 года)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.2000 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:0 Сатурн (Раменское)
    01.10.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Факел (Воронеж)
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