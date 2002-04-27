|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|18
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:3
|Шинник (Ярославль)
|10.08.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|29.07.2002
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|16.07.2002
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|09.07.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|6:0
|Анжи (Махачкала)
|01.07.2002
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|13.05.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|08.05.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|04.05.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:2
|Крылья Советов (Самара)
|27.04.2002
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|21.04.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|13.04.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|07.04.2002
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|30.03.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Динамо (Москва)
|23.03.2002
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|12.03.2002
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|08.03.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Сатурн (Раменское)