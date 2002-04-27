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    Алексей Бычков - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Бычков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 ноября 1972 (50 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 18 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:3 Шинник (Ярославль)
    10.08.2002 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Шинник (Ярославль)
    29.07.2002 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:1 Шинник (Ярославль)
    16.07.2002 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Шинник (Ярославль)
    09.07.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 6:0 Анжи (Махачкала)
    01.07.2002 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Шинник (Ярославль)
    13.05.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Торпедо (Москва)
    08.05.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    04.05.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 4:2 Крылья Советов (Самара)
    27.04.2002 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Шинник (Ярославль)
    21.04.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    13.04.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Сокол (Саратов)
    07.04.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Шинник (Ярославль)
    30.03.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Динамо (Москва)
    23.03.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 1:1 Шинник (Ярославль)
    12.03.2002 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Шинник (Ярославль)
    08.03.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Сатурн (Раменское)
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