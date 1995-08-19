|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Газовик
|15
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|22.10.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:6
|Спартак (Москва)
|14.10.1995
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|30.09.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|23.09.1995
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|3:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|16.09.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|09.09.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|30.08.1995
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|26.08.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:6
|Ротор (Волгоград)
|19.08.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|09.08.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:3
|Локомотив (Москва)
|05.08.1995
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|29.07.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:2
|Динамо (Москва)
|22.07.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|5:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|15.07.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|3:2
|Крылья Советов (Самара)
|01.07.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Жемчужина (Сочи)
|24.05.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Жемчужина (Сочи)
|09.05.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|7:0
|Жемчужина (Сочи)