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    Евгений Бурдинский - статистика

    Имя Евгений
    Отчество Викторович
    Фамилия Бурдинский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 февраля 1972 (51 год)
    Рост 185
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Газовик 15 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    22.10.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:6 Спартак (Москва)
    14.10.1995 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    30.09.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:3 Торпедо (Москва)
    23.09.1995 1' -90' Текстильщик (Камышин) 3:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    16.09.1995 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    09.09.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    30.08.1995 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    26.08.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:6 Ротор (Волгоград)
    19.08.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    09.08.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:3 Локомотив (Москва)
    05.08.1995 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 0:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    29.07.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:2 Динамо (Москва)
    22.07.1995 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 5:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    15.07.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 3:2 Крылья Советов (Самара)
    01.07.1995 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:0 Жемчужина (Сочи)
    24.05.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 3:0 Жемчужина (Сочи)
    09.05.1995 1' -90' Ротор (Волгоград) 7:0 Жемчужина (Сочи)
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