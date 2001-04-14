|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:1
|Динамо (Москва)
|11.07.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:4
|Торпедо (Москва)
|30.06.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Динамо (Москва)
|24.06.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Динамо (Москва)
|26.05.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|12.05.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|05.05.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Динамо (Москва)
|28.04.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|18.04.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Динамо (Москва)
|14.04.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|07.04.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Динамо (Москва)
|17.03.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)