|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|10
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Рубин (Казань)
|11.09.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Рубин (Казань)
|09.07.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|02.07.2005
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Рубин (Казань)
|26.06.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|12.06.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|23.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|09.04.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Рубин (Казань)
|20.03.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Рубин (Казань)