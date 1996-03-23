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    Андрей Брюханов - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Брюханов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 1972 (50 лет)
    Рост 189
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.1996 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    23.03.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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