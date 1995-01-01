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    Валерий Брошин - статистика

    Имя Валерий
    Отчество Викторович
    Фамилия Брошин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 октября 1962 (60 лет)
    Рост 172
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 22 3 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    23.10.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Уралмаш (Екатеринбург)
    16.10.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 ЦСКА (Москва)
    23.09.1994 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:1 ЦСКА (Москва)
    18.09.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Торпедо (Москва)
    09.09.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:3 Динамо (Москва)
    31.08.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:0 ЦСКА (Москва)
    27.08.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 ЦСКА (Москва)
    15.08.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Спартак (Москва)
    09.08.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 ЦСКА (Москва)
    03.08.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Динамо (Ставрополь)
    28.07.1994 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:1 ЦСКА (Москва)
    24.07.1994 1' -90' Динамо (Москва) 2:4 ЦСКА (Москва)
    18.05.1994 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 ЦСКА (Москва)
    02.05.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:2 Локомотив (Москва)
    28.04.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:0 ЦСКА (Москва)
    17.04.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Ротор (Волгоград)
    09.04.1994 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:1 ЦСКА (Москва)
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