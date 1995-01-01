|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|22
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|23.10.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Уралмаш (Екатеринбург)
|16.10.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|23.09.1994
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|18.09.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|09.09.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:3
|Динамо (Москва)
|31.08.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|27.08.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|15.08.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|09.08.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|03.08.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.1994
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|24.07.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:4
|ЦСКА (Москва)
|18.05.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|02.05.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|28.04.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|17.04.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|09.04.1994
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|ЦСКА (Москва)