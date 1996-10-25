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    Алексей Бриков - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Викторович
    Фамилия Бриков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 июня 1978 (44 года)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Торпедо-Лужники (Москва)
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