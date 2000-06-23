|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|14.10.2000
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.10.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Уралан (Элиста)
|06.09.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|19.08.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|27.06.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Спартак (Москва)
|23.06.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)