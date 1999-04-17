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    Дмитрий Борисов - статистика

    Имя Дмитрий
    Отчество Викторович
    Фамилия Борисов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 1977 (45 лет)
    Рост 190
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.04.1999 1' -90' Спартак (Москва) 4:1 Шинник (Ярославль)
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