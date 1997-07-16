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    Александр Бондарь - статистика

    Имя Александр
    Отчество Аркадьевич
    Фамилия Бондарь
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 ноября 1967 (55 лет)
    Рост 184
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 15 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Балтика (Калининград)
    18.10.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    14.10.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    04.10.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    27.09.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    03.09.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Шинник (Ярославль)
    09.08.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:3 Динамо (Москва)
    02.08.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    23.07.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    16.07.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:1 Тюмень (Тюмень)
    09.07.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    02.07.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    25.06.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    18.06.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 ЦСКА (Москва)
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