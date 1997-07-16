|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|15
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|18.10.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|14.10.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|04.10.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|27.09.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|03.09.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|09.08.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Динамо (Москва)
|02.08.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|23.07.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|16.07.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|09.07.1997
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|02.07.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|25.06.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.06.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (Москва)