|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Ставрополь)
|06.05.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|02.05.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|22.04.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|18.04.1993
|1' -90'
|Океан (Находка)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|03.04.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|28.03.1993
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Динамо (Ставрополь)
|12.03.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Спартак (Москва)
|07.03.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Динамо (Москва)