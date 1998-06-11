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    Хасанби Биджиев - статистика

    Имя Хасанби
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Биджиев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 мая 1966 (56 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.1998 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:0 Локомотив (Москва)
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