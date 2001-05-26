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    Анатолий Бессмертный - статистика

    Имя Анатолий
    Отчество Петрович
    Фамилия Бессмертный
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 января 1969 (54 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 21 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2001 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    09.10.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 5:2 Торпедо (Москва)
    27.07.2001 1' -90' Спартак (Москва) 5:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    22.07.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.07.2001 1' -90' Сокол (Саратов) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    11.07.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    30.06.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    16.06.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    10.06.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    26.05.2001 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    19.05.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:0 Факел (Воронеж)
    12.05.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    05.05.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    28.04.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 ЦСКА (Москва)
    18.04.2001 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    14.04.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Спартак (Москва)
    07.04.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    31.03.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Сокол (Саратов)
    17.03.2001 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    10.03.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Локомотив (Москва)
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