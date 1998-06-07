|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|16
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|30.08.1998
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|08.08.1998
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Черноморец (Новороссийск)
|22.07.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|15.07.1998
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.07.1998
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.06.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:1
|Тюмень (Тюмень)
|17.06.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|Крылья Советов (Самара)
|11.06.1998
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|07.06.1998
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|23.05.1998
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|16.05.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Динамо (Москва)
|09.05.1998
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|02.05.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|28.03.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|ЦСКА (Москва)