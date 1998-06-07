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    Бесик Берадзе - статистика

    Имя Бесик
    Отчество Резович
    Фамилия Берадзе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 февраля 1968 (55 лет)
    Рост 172
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 16 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.1998 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
    30.08.1998 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    08.08.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:2 Черноморец (Новороссийск)
    22.07.1998 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Торпедо (Москва)
    15.07.1998 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:1 Черноморец (Новороссийск)
    01.07.1998 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    24.06.1998 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 4:1 Тюмень (Тюмень)
    17.06.1998 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 4:0 Крылья Советов (Самара)
    11.06.1998 1' -90' Уралан (Элиста) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    07.06.1998 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    23.05.1998 1' -90' Жемчужина (Сочи) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    16.05.1998 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Динамо (Москва)
    09.05.1998 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    02.05.1998 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    28.03.1998 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 ЦСКА (Москва)
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