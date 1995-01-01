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    Владимир Бенедский - статистика

    Имя Владимир
    Отчество Владимирович
    Фамилия Бенедский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июня 1970 (52 года)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 17 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Динамо (Ставрополь)
    11.09.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    31.08.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    27.08.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 4:1 Уралмаш (Екатеринбург)
    10.08.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Ротор (Волгоград)
    03.08.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Динамо (Ставрополь)
    20.07.1994 1' -90' Торпедо (Москва) 3:0 Динамо (Ставрополь)
    01.06.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    14.05.1994 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 4:0 Динамо (Ставрополь)
    10.05.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 ЦСКА (Москва)
    02.05.1994 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    16.04.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    26.03.1994 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    19.03.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    15.03.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
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