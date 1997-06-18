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    Артур Белоцерковец - статистика

    Имя Артур
    Отчество Владимирович
    Фамилия Белоцерковец
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1972 (51 год)
    Рост 179
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 20 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.09.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 ЦСКА (Москва)
    13.09.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.09.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    23.08.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:2 Торпедо-Лужники (Москва)
    16.08.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    02.08.1997 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.07.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:1 Факел (Воронеж)
    02.07.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    25.06.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    18.06.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 2:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    14.06.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    31.05.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    24.05.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.05.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:3 КАМАЗ (Набережные Челны)
    10.05.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.05.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Спартак (Москва)
    22.03.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Динамо (Москва)
    17.03.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
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