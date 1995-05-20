|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|17
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Уралмаш (Екатеринбург)
|05.08.1995
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|29.07.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|22.07.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.07.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Динамо (Москва)
|28.06.1995
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|24.06.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Крылья Советов (Самара)
|27.05.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|4:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|24.05.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|20.05.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Спартак (Москва)
|13.05.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|09.05.1995
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.05.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.04.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.04.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)