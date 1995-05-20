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    Сергей Балахнин - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Балахнин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 ноября 1959 (63 года)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 17 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Уралмаш (Екатеринбург)
    05.08.1995 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    29.07.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:2 Локомотив (Москва)
    22.07.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    01.07.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:2 Динамо (Москва)
    28.06.1995 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    24.06.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:2 Крылья Советов (Самара)
    27.05.1995 1' -90' Ротор (Волгоград) 4:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    24.05.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    20.05.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Спартак (Москва)
    13.05.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Торпедо (Москва)
    09.05.1995 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    01.05.1995 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    08.04.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    01.04.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
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