|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.1998
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Уралан (Элиста)
|21.06.1998
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|17.06.1998
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|11.06.1998
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|03.06.1998
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|23.05.1998
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|16.05.1998
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|13.05.1998
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|25.04.1998
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|18.04.1998
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)