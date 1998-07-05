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    Владимир Бабанов - статистика

    Имя Владимир
    Отчество Владимирович
    Фамилия Бабанов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 декабря 1978 (44 года)
    Рост 176
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тюмень 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.09.1998 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:4 ЦСКА (Москва)
    05.07.1998 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:6 Спартак (Москва)
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