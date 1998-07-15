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    Юрий Антонович - статистика

    Имя Юрий
    Отчество Валерьянович
    Фамилия Антонович
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 июня 1967 (55 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 21 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.1998 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    03.10.1998 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    20.09.1998 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    09.09.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:2 Локомотив (Москва)
    30.08.1998 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:4 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    15.08.1998 1' -90' Балтика (Калининград) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    01.08.1998 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    29.07.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:2 Шинник (Ярославль)
    22.07.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Уралан (Элиста)
    15.07.1998 1' -90' Ротор (Волгоград) 5:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    01.07.1998 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    03.06.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:3 Спартак (Москва)
    09.05.1998 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    02.05.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Балтика (Калининград)
    25.04.1998 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    18.04.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    11.04.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    04.04.1998 1' -90' Уралан (Элиста) 1:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    28.03.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:2 Ротор (Волгоград)
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