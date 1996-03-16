|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|5:0
|Крылья Советов (Самара)
|10.07.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|06.07.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|02.07.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|18.05.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Динамо (Москва)
|15.05.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|06.04.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|16.03.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)