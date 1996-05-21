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    Сергей Аляпкин - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Иванович
    Фамилия Аляпкин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 июня 1972 (50 лет)
    Рост 190
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уралмаш 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 5:1 Уралмаш (Екатеринбург)
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