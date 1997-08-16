Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евгений Агеев - статистика

    Имя Евгений
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Агеев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 сентября 1976 (46 лет)
    Рост 178
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 22 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 ЦСКА (Москва)
    18.10.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 1:3 ЦСКА (Москва)
    14.10.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    27.09.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    20.09.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 ЦСКА (Москва)
    13.09.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Тюмень (Тюмень)
    03.09.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    30.08.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 ЦСКА (Москва)
    23.08.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Спартак (Москва)
    16.08.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 3:0 ЦСКА (Москва)
    09.08.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Шинник (Ярославль)
    02.08.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:3 ЦСКА (Москва)
    30.07.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Ротор (Волгоград)
    16.07.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    14.06.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Балтика (Калининград)
    31.05.1997 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 ЦСКА (Москва)
    24.05.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.05.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:0 ЦСКА (Москва)
    10.05.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:3 ЦСКА (Москва)
    03.05.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    23.04.1997 1' -90' Спартак (Москва) 0:0 ЦСКА (Москва)
    02.04.1997 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 ЦСКА (Москва)
    • Читайте нас: 
    11