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    Сергей Агашков

    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Агашков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 ноября 1962 (60 лет)
    Рост 176
    Вес 69
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