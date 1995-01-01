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    Сергей Абросимов - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Абросимов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 августа 1977 (45 лет)
    Рост 186
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лада-Тольятти 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
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