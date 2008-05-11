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    Иван Артиполи - статистика

    #86 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Артиполи
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2008 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:2 Лацио (Рим)
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