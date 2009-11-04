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    Владимир Меркулов - статистика

    Имя Владимир
    Отчество Игоревич
    Фамилия Меркулов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июня 1989 (33 года)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2009 75' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Луч (Владивосток)
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