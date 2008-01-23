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    Вилльямс Мартинес - статистика

    Имя Вилльямс
    Фамилия Мартинес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валансьен 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2008 1' -90' Метц (Метц) 2:1 Валансьен (Валансьен)
    23.01.2008 1' -90' Валансьен (Валансьен) 1:2 Ланс (Ланс)
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