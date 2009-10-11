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    Александр Шалагин - статистика

    Имя Александр
    Отчество Львович
    Фамилия Шалагин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.2009 85' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    11.10.2009 88' -90' Анжи (Махачкала) 0:0 Урал (Екатеринбург)
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