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    Петер Андре Перхтольд - статистика

    Полузащитник
    Имя Петер Андре
    Фамилия Перхтольд
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 189
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штутгарт 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2007 1' -90' Гамбург (Гамбург) 4:1 Штутгарт (Штутгарт)
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