Главная
Украина. УПЛ
Команды
Кривбасс
Владимир Мулык
Статистика
Владимир Мулык - статистика
Кривбасс
4 января 2006 (20), Винница
#24 | Нападающий
187 см
Украина
Статистика
