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    Резаи Рахман - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Резаи
    Фамилия Рахман
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 февраля 1979 (44 года)
    Рост 189
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.03.2008 1' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Ливорно (Ливорно)
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