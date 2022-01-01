Введите ваш ник на сайте
Университатя
Мора
Статистика
Мора - статистика
Университатя
18 марта 2001 (24), Сан-Хосе
#17 | Защитник
178 см
Коста-Рика
Реальный срок возвращения Сафонова, дерзкие слова Неймара про ЧМ-2026, Черчесов вернулся в ворота и другие новости
00:36
1
Батраков – о словах Аршавина: «Для меня «Интер» и «Атлетико» не дерьмо»
00:12
2
Видео
Кержаков сатирически отреагировал на слова представителя Дзюбы
Вчера, 23:55
Бывший тренер «Спартака» установил уникальный рекорд с клубом АПЛ
Вчера, 23:19
3
Червиченко предложил подходящего тренера для «Спартака»
Вчера, 22:22
6
Галактионов выбрал лучшего футболиста России в 2025 году
Вчера, 22:17
Фото
Мостовой выложил фото из Бразилии в футболке Роналдо
Вчера, 21:50
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» (1:2)
Вчера, 21:27
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
Вчера, 20:46
Черчесов выбрал лучшего футболиста 2025 года в России
Вчера, 20:29
2
