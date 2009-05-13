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    Валентин Резников - статистика

    #2 | Нападающий
    Имя Валентин
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Резников
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 марта 1988 (34 года)
    Рост 193
    Вес 89
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дружба 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2009 69' -87' Дружба (Майкоп) 0:1 Астрахань (Астрахань)
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