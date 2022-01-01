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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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S. Melgar - статистика

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Главные новости
ФотоВинисиус чуть не выдрал волосы сопернику и получил красную
00:03
Интервью Мусаева после домашнего поражения «Краснодара» от «Зенита»
00:01
Примера. «Реал» победил «Вильярреал» (1:0), несмотря на удаление Винисиуса
Вчера, 23:59
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Ле Ман» (3:1), ассист Головина не помог «Монако» победить (2:2)
Вчера, 23:46
Корнеев оценил трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 23:31
Соболев: «Хорошо, что не назначили пенальти, а то нытья было бы на всю страну опять»
Вчера, 22:30
8
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
Вчера, 22:16
5
РПЛ. «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (3:2) и возглавил таблицу
Вчера, 21:34
134
Судья не послушал ВАР и не назначил пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 21:25
18
В Португалии обозначили сроки возвращения Роналду в сборную
Вчера, 21:09
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