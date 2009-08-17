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    Александр Семизьян - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Михайлович
    Фамилия Семизьян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 марта 1985 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2009 57' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Анжи (Махачкала)
    17.08.2009 65' -90' Краснодар (Краснодар) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
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