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O. Gagnidze
Статистика
O. Gagnidze - статистика
Завершил карьеру
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Главные новости
РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал ничью против «Крыльев Советов» (1:1)
19:28
20
Федотов прокомментировал удаление Максименко в матче с «Крыльями Советов»
19:09
3
«Факел» повторил стыдный антирекорд РПЛ
18:21
3
Максименко удалился на 24-й минуте матча против «Крыльев Советов»
18:03
11
Заявление тренера «Факела» после 0:5 от «Локо»
17:41
1
РПЛ. «Локомотив» не пожалел «Факел» в Воронеже (5:0), у Комличенко дубль
17:07
18
Мостовой ответил на предложение стать перым помощником Мусаева в «Краснодаре»
16:55
6
Игдисамов – о сроках восстановления Акинфеева: «Не можем обмануть физиологию»
16:37
2
Евсеев сделал заявление после 0:4 от «Оренбурга»
16:09
2
Мостовой – о своей трансферной стоимости: «С агентом Мендешем была бы однозначно больше 100 миллионов»
15:48
6
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