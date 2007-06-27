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    Иван Горюнов - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Иван
    Отчество Андреевич
    Фамилия Горюнов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 мая 1988 (34 года)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2007 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Енисей (Красноярск)
    27.06.2007 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Луч (Владивосток)
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