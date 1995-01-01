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    Алексей Горелов

    #13 | Нападающий
    Имя Алексей
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Горелов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 августа 1987 (35 лет)
    Рост 191
    Вес 81
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