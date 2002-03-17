|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:1
|Динамо (Москва)
|28.04.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|20.04.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|13.04.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|07.04.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|30.03.2002
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Сокол (Саратов)
|23.03.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Анжи (Махачкала)
|17.03.2002
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Сокол (Саратов)