Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николай Кильдишев - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Кильдишев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург-Кузбасс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    • Читайте нас: 
    11