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    Вадим Гарин - статистика

    Защитник
    Имя Вадим
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Гарин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 декабря 1979 (43 года)
    Рост 191
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сокол 17 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 1:3 Шинник (Ярославль)
    10.11.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Сокол (Саратов)
    02.11.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 0:3 Локомотив (Москва)
    26.10.2002 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:1 Сокол (Саратов)
    06.10.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 3:1 Ротор (Волгоград)
    28.09.2002 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Сокол (Саратов)
    31.08.2002 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Сокол (Саратов)
    03.08.2002 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:2 Сокол (Саратов)
    29.07.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 2:0 Уралан (Элиста)
    23.07.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Сокол (Саратов)
    09.07.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 1:1 Сокол (Саратов)
    02.07.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 0:0 Сатурн (Раменское)
    13.05.2002 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Сокол (Саратов)
    08.05.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 0:1 Динамо (Москва)
    20.04.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 1:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    13.04.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Сокол (Саратов)
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