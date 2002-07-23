|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|17
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:3
|Шинник (Ярославль)
|10.11.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|02.11.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:3
|Локомотив (Москва)
|26.10.2002
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Сокол (Саратов)
|06.10.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|28.09.2002
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Сокол (Саратов)
|31.08.2002
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|03.08.2002
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:2
|Сокол (Саратов)
|29.07.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:0
|Уралан (Элиста)
|23.07.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|09.07.2002
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|02.07.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|13.05.2002
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|08.05.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:1
|Динамо (Москва)
|20.04.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|13.04.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Сокол (Саратов)