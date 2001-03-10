|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|5
|0
|0
|2
|0
|Торпедо-ЗИЛ
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|18.07.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|11.07.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:4
|Локомотив (Москва)
|16.06.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|06.04.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|31.03.2001
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|17.03.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Крылья Советов (Самара)
|10.03.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|ЦСКА (Москва)