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    Максим Самойлов - статистика

    Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Самойлов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2008 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.08.2008 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 2:0 Волга (Ульяновск)
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